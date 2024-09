La pilota Simona Castelli ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a San Biagio Canavese, in provincia di Torino.

Incidente mortale, addio alla pilota Simona Castelli

A una sola settimana di distanza dalla morte di Luca Salvadori nella gara Irrc di Frohburg, arriva un’altra terribile notizia. La pilota Simona Castelli è rimasta coinvolta in un incidente stradale a San Biagio Canavese, mentre era in sella alla sua moto Bmw. Dopo essersi scontrata con una Bmw X5, la 46enne è stata sbalzata oltre il guardrail, cadendo da un viadotto che dalla strada provinciale 87 si affaccia sull’Autostrada A5. I soccorsi sono stati immediati, ma la donna è morta sul colpo.

Simona Castelli morta in un incidente: chi era

Simona Castelli, esperta di motociclismo, abitava a Castagneto Po e lavorava in una concessionaria di moto a Torino. Aveva debuttato nel Civs nel settembre del 2021 alla Saline-Volterra, in sella alla Bmw. Ha gareggiato fino al 2023 nella categoria di regolarità Crono Climber, lottando per la vittoria in classe 1350 contro diversi avversari particolarmente agguerriti. Faceva parte di un gruppo di motocicliste che comprendeva anche Laura Mascelloni, Antonella Nardò ed Alessia Alonzi.

Dopo alcuni anni nella regolarità, pieni di soddisfazioni, in questa stagione ha esordito nel Civs vero e proprio, gareggiando nella classe SuperOpen 600 con la sua Honda. La donna ha conteso fino all’ultimo il titolo femminile a Sabrina Carlucci e nell’ultima gara, che si è tenuta una settimana fa a Volterra, ha chiuso con un sedicesimo posto.