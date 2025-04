Un tragico incidente sul lavoro

Un grave incidente si è verificato in una cava di marmo nel comune di Carrara, precisamente nella zona di Fantiscritti. La vittima, un operaio di 59 anni, ha perso la vita dopo essere caduto per diversi metri mentre era alla guida di un dumper. L’incidente è avvenuto nella cava numero 150, un luogo noto per l’estrazione di marmo di alta qualità, ma che purtroppo ha visto anche episodi tragici nel passato.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio stava svolgendo le sue normali mansioni quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo pesante. La caduta nella fossa Ficola è stata fatale, e l’uomo è rimasto schiacciato sotto il dumper. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. L’elisoccorso Pegaso era stato allertato, ma una volta giunti sul posto, i medici hanno constatato il decesso dell’operaio.

La reazione della comunità e delle autorità

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente la comunità di Carrara, famosa per la sua tradizione marmifera. Il sindaco, Serena Arrighi, si è recata sul luogo dell’incidente per esprimere le sue condoglianze e solidarietà alla famiglia della vittima. Questo tragico evento riporta alla luce le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, un tema di grande attualità, soprattutto in settori ad alto rischio come quello dell’estrazione mineraria. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.