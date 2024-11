Un tragico incidente stradale

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo poco prima delle 20 lungo via Flaminia, nella località di Fonte Pigge, nel comune di Trevi. Due auto, una Alfa Romeo e una Citroen, si sono scontrate in un tratto rettilineo, causando la morte immediata dei conducenti. La vittima alla guida dell’Alfa Romeo era un trentaseienne del posto, mentre la giovane alla guida della Citroen aveva solo trent’anni ed era residente a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta.

Le indagini in corso

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri della stazione di Trevi e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Foligno, sono attualmente impegnate a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, cercando di capire se ci siano stati fattori esterni che hanno contribuito allo scontro. La comunità è in attesa di risposte, mentre la notizia della tragedia ha suscitato grande commozione tra i residenti.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Foligno e Spoleto, insieme al personale del 118. I soccorritori hanno fatto il possibile per gestire la situazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare le vite dei due giovani. Questo tragico evento ha messo in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, specialmente in tratti stradali che possono sembrare innocui ma che possono nascondere insidie.