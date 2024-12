Il tragico incidente si è verificato poco dopo le 13 di oggi, 3 dicembre, a Falzé di Trevignano, in via Contrada. Un ragazzo di 17 anni, in sella ad una moto Honda da enduro ha perso la vita in seguito ad uno schianto contro un’auto, una Fiat Panda.

Incidente a Falzé di Trevignano: la dinamica dello scontro tra moto e auto

Un ragazzo di 17 anni, come riportato da Treviso Today, si tratterebbe di Andrea Bedon, ha tragicamente perso la vita in seguito a un incidente stradale. Il giovane, in sella a una moto Honda da enduro, è stato coinvolto in uno scontro con una Fiat Panda.

Alla guida dell’auto ci sarebbe stata una donna di 79 anni, che stava tornando a casa dopo aver prelevato la nipote a scuola. Secondo una prima ricostruzione, l’auto, guidata dall’anziana, stava percorrendo via Catena in direzione di via Rossini, mentre lo scooter procedeva verso il centro del paese.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montebelluna, che hanno effettuato i rilievi del sinistro.

Incidente a Falzé di Trevignano: i primi soccorsi

I soccorsi del 118, arrivati sul luogo con un’ambulanza e l’elicottero di Treviso Emergenza decollato dall’ospedale Ca’ Foncello, si sono rivelati inutili. Nonostante i tentativi di rianimare la vittima, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La salma è stata recuperata e trasportata all’obitorio di Montebelluna, in attesa delle determinazioni della Procura di Treviso che con ogni probabilità aprirà un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale.