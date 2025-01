Un tragico incidente sul lavoro

Un incidente mortale ha scosso la comunità di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, dove un giovane operaio di 26 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un cantiere. L’episodio è avvenuto all’interno di un capannone, dove il giovane stava svolgendo le sue mansioni quotidiane. Secondo le prime ricostruzioni, una parte del tetto dello stabile ha ceduto, causando la caduta dell’operaio da un’altezza di almeno 10 metri.

Interventi di soccorso tempestivi

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, tra cui gli operatori del Suem 118 e l’elisoccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La violenza dell’impatto ha provocato gravi lesioni, in particolare un colpo alla testa, che ha reso vano ogni tentativo di rianimazione. La notizia della sua morte ha suscitato un profondo cordoglio tra i colleghi e la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di grande dolore.

Indagini in corso

I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso e avviare un’indagine approfondita. È fondamentale chiarire le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento e verificare se siano state rispettate le normative di sicurezza sul lavoro. La sicurezza nei cantieri è un tema cruciale, e incidenti come questo sollevano interrogativi sulla protezione dei lavoratori e sulle misure preventive adottate dalle aziende.

La morte di questo giovane operaio rappresenta un drammatico promemoria della necessità di garantire condizioni di lavoro sicure e di investire nella formazione e nella prevenzione degli incidenti. La comunità di Mandatoriccio si unisce nel lutto e nella speranza che simili tragedie possano essere evitate in futuro.