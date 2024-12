Un tragico incidente sulla statale 106

Questa mattina, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Taranto, quando un uomo di 73 anni ha perso la vita in un impatto tra un’auto e un furgone. L’incidente è avvenuto sulla statale 106, in direzione Reggio Calabria, e ha coinvolto un 36enne alla guida di una Peugeot 308. Secondo le prime ricostruzioni, l’alta velocità potrebbe essere stata la causa principale dello scontro fatale.

Le accuse nei confronti del conducente

Il 36enne è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di omicidio stradale. Le indagini hanno rivelato che l’uomo era positivo ai test per l’assunzione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e cannabinoidi. Questo elemento ha aggravato ulteriormente la sua posizione legale, portando a una denuncia anche per guida senza patente. La polizia ha avviato un’indagine approfondita, raccogliendo testimonianze e prove per chiarire la dinamica dell’incidente.

Le conseguenze dell’incidente

La vittima, un uomo di 73 anni, è deceduta sul colpo a causa dell’impatto violento. La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla notizia, evidenziando l’importanza della sicurezza stradale e della guida responsabile. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati dalle autorità per ulteriori accertamenti. Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla necessità di prevenire incidenti simili, specialmente in un contesto in cui l’uso di sostanze stupefacenti alla guida continua a rappresentare un grave problema sociale.