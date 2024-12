Un drammatico incidente stradale

Un tragico incidente ha scosso la tangenziale di Catania, dove un furgone si è scontrato con un’autocisterna carica di carburante. L’incidente, avvenuto nei pressi della zona industriale, ha portato alla morte di una persona e ha lasciato altre due ferite. Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona.

Intervento dei vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono arrivate sul luogo dell’incidente per effettuare le operazioni di soccorso e per monitorare eventuali sversamenti di carburante. Il reparto Nucleare biologico chimico e radiologico è stato attivato per garantire che non ci fossero rischi aggiuntivi per la salute pubblica. La situazione è stata gestita con la massima attenzione, considerando la pericolosità del materiale trasportato dall’autocisterna.

Condizioni delle persone coinvolte

Le due persone ferite sono state immediatamente assistite dal personale del 118, che ha fornito le cure necessarie sul posto prima di trasportarle in ospedale. Le loro condizioni sono state valutate dai medici, che hanno avviato le procedure per garantire un trattamento adeguato. La comunità locale è in attesa di notizie sulle loro condizioni, mentre le indagini sull’incidente sono già in corso per chiarire le cause e le responsabilità.