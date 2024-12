Un tragico incidente stradale

Nella tarda mattinata di oggi, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Viareggio, in provincia di Lucca. Due automobili si sono scontrate sulla variante Aurelia, poco dopo l’ingresso di Viareggio sud, in direzione Massa Carrara. Purtroppo, l’incidente ha avuto esiti drammatici: una donna ha perso la vita e i suoi tre figli, tutti minori, sono rimasti feriti. Due dei bambini sono stati sbalzati fuori dall’auto al momento dell’impatto, mentre un altro figlio e il padre non sembrano essere in condizioni gravi.

Interventi di emergenza sul luogo dell’incidente

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. L’area dell’incidente è stata isolata e l’ingresso della variante è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. Un passante ha anche caricato due dei bambini feriti per portarli in ospedale, evidenziando la prontezza della comunità nel rispondere a situazioni di emergenza.

Le cause dell’incidente ancora da chiarire

Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Gli agenti della polizia municipale stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica dello scontro. È fondamentale comprendere se ci siano stati fattori esterni, come condizioni meteorologiche avverse o comportamenti imprudenti alla guida, che possano aver contribuito a questo tragico evento. La comunità di Viareggio è in lutto per la perdita della donna e si stringe attorno alla famiglia coinvolta in questo dramma.