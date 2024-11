Un tragico incidente sull’A6

Questa mattina, intorno alle , un grave incidente ha avuto luogo sull’autostrada A6, causando la morte di un operaio. L’incidente è avvenuto sul viadotto, poco prima di una galleria, e ha portato a un blocco del traffico lungo un chilometro tra Altare e il bivio A6/A10 per Savona. Le autorità sono intervenute prontamente, ma la situazione è rimasta critica per diverse ore.

Le cause dell’incidente

Attualmente, non sono state rese note le cause esatte dell’incidente. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e capire cosa possa aver portato a questa tragedia. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto un forte impatto, ma ulteriori dettagli sono attesi dalle indagini in corso. La sicurezza stradale è un tema di crescente importanza, e questo incidente riporta alla luce la necessità di monitorare attentamente le condizioni delle infrastrutture.

Interventi di soccorso

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i soccorritori, tra cui un’ambulanza della Croce Bianca di Altare, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Nonostante gli sforzi, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita dell’operaio coinvolto. La situazione ha creato notevoli disagi al traffico, con lunghe code e ritardi per gli automobilisti in transito. Le autorità hanno consigliato di utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.