Un tragico incidente stradale

Questa sera, l’Autostrada A2 del Mediterraneo è stata teatro di un drammatico incidente che ha portato alla morte di due persone. L’incidente è avvenuto in direzione Nord, tra Mormanno e Laino, coinvolgendo un numero imprecisato di veicoli leggeri e pesanti. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe stato causato da un tamponamento, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta dei fatti.

Traffico bloccato e intervento dei soccorsi

In seguito all’incidente, il traffico è stato completamente bloccato in direzione Nord per permettere l’intervento dei soccorsi. I veicoli leggeri sono stati costretti a uscire obbligatoriamente allo svincolo di Mormanno, con possibilità di rientro in autostrada solo allo svincolo di Laino Borgo. Per i veicoli pesanti e quelli leggeri di lunga percorrenza, l’uscita obbligatoria è stata fissata allo svincolo di Sibari. La situazione ha creato notevoli disagi agli automobilisti, costretti a lunghe attese e deviazioni.

Indagini in corso

La Polizia stradale di Lagonegro, intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica e le cause del tragico evento. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere come sia potuto accadere un simile incidente. La sicurezza stradale è un tema di crescente importanza, e questo episodio riaccende il dibattito su come prevenire simili tragedie in futuro.