Un tragico incidente sull’A23

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, nella tarda serata di ieri. Un uomo ha perso la vita in un sinistro che ha coinvolto cinque veicoli sull’autostrada A23, precisamente al chilometro 38, nel tratto Gemona-Udine, in direzione del capoluogo friulano. Le prime ricostruzioni indicano che la vittima potrebbe essere stata coinvolta in un ribaltamento della propria auto, ma ulteriori dettagli sono ancora in fase di verifica.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le informazioni disponibili, l’uomo, che non avrebbe subito ferite gravi nell’impatto iniziale, sarebbe riuscito a uscire dall’abitacolo. Tuttavia, mentre tentava di mettersi in salvo, è stato investito da un’altra auto che sopraggiungeva sulla stessa corsia. Questo tragico evento ha portato a una serie di conseguenze, tra cui feriti non gravi tra gli altri occupanti dei veicoli coinvolti. I soccorsi sono stati tempestivi, con l’intervento di vigili del fuoco, sanitari e polizia stradale, che hanno lavorato per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale.

Interventi e soccorsi

La scena dell’incidente è stata rapidamente circondata dalle forze dell’ordine e dai soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e avviato le indagini per chiarire le cause del sinistro. È emerso che poco prima dell’incidente mortale, un’altra collisione si era verificata nello stesso tratto, richiedendo l’intervento dell’equipe del 112. Fortunatamente, in quel caso, le conseguenze erano state meno gravi, con i feriti trasportati all’ospedale di Udine per ricevere cure per lesioni agli arti e al torace.