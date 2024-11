Incidente mortale sull'autostrada A4: un morto e due feriti

Un tragico pomeriggio sull’A4

Un drammatico incidente stradale ha scosso l’autostrada A4 nel pomeriggio di ieri, intorno alle , quando tre mezzi pesanti sono stati coinvolti in un violento scontro al chilometro 437, tra Cessalto e San Stino, in direzione Trieste. La notizia, riportata da Autostrade Alto Adriatico, ha subito destato preoccupazione e allerta tra gli automobilisti in transito.

Le conseguenze dell’incidente

La vittima, identificata come l’autista di uno dei mezzi coinvolti, ha perso la vita sul colpo, mentre altri due conducenti sono rimasti feriti. Le loro condizioni sono attualmente monitorate dai medici, ma non sono state fornite informazioni dettagliate sulle loro situazioni cliniche. L’incidente ha generato un notevole rallentamento del traffico, già compromesso da un precedente sinistro avvenuto pochi minuti prima, che aveva coinvolto due furgoni nella corsia di sorpasso.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulle cause che hanno portato a questo tragico evento. Testimoni oculari hanno riferito di una possibile manovra azzardata da parte di uno dei mezzi pesanti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e per raccogliere eventuali testimonianze che possano chiarire le circostanze. Nel frattempo, i pannelli a messaggio variabile lungo l’autostrada hanno segnalato rallentamenti e deviazioni per garantire la sicurezza degli automobilisti.