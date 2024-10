Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel corso della serata di ieri, domenica 6 ottobre, fra le strade di Imperia. Sfortunati protagonisti dell’evento, una mamma e suo figlio di soli 9 anni. I due sono caduti dalla motocicletta che stava guidando la donna.

Incidente a Imperia, coinvolti madre e figlio: il sinistro

Il grave sinistro è avvenuto nella serata di ieri in via San Lazzaro a Imperia, città della Liguria, e ha visto coinvolta una motocicletta. Alla guida del mezzo a due ruote c’era una donna che stava trasportando suo figlio di soli 9 anni. Al momento, non è ancora stata chiarita dalle autorità l’esatta dinamica di quanto successo. Si conoscono, però, le condizioni di salute delle due persone rimaste coinvolte nell’incidente.

Incidente a Imperia, coinvolti madre e figlio: la corsa in ospedale

La madre non ha subito delle ferite particolarmente gravi, è stata curata sul posto dai medici del 118 che poi l’hanno trasferita in ambulanza all’ospedale di Imperia. Molto peggio è andata, invece, al bimbo che, secondo le prime informazioni, avrebbe subito la rottura del femore. Il piccolo, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Gaslini.