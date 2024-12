Un drammatico incidente in via De Nicola

Nel pomeriggio di ieri, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità milanese. Una madre, insieme al suo figlio di 13 anni, disabile e in carrozzina, è stata investita da un’utilitaria di colore grigio. L’auto, dopo l’impatto, si è data alla fuga, lasciando la donna e il bambino a terra in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto in via De Nicola, una strada frequentata e ben nota della città.

Indagini rapide e identificazione del conducente

Gli agenti della polizia locale, giunti prontamente sul luogo dell’incidente, hanno avviato un’indagine per risalire all’identità del conducente. Grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze di alcuni passanti, sono riusciti a identificare l’autore dell’investimento. Si tratta di un uomo egiziano di 61 anni, regolarmente residente in Italia, che è stato rintracciato e arrestato poco dopo l’incidente.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver investito la madre e il figlio, l’uomo si sarebbe fermato per osservare la scena, notando la signora esanime a terra, prima di allontanarsi rapidamente. La carrozzina del ragazzino è stata distrutta nell’impatto, così come l’auto del conducente. I soccorsi, intervenuti tempestivamente, hanno trasportato madre e figlio in ospedale. Attualmente, il ragazzino è in codice giallo, mentre la madre è in codice arancione, segno della gravità delle loro condizioni.

La reazione della comunità

Questo incidente ha suscitato un’ondata di indignazione tra i cittadini milanesi, che chiedono maggiore sicurezza sulle strade e pene più severe per chi si rende responsabile di simili atti. La comunità si è mobilitata per esprimere solidarietà alla famiglia colpita da questa tragedia, sottolineando l’importanza di proteggere i più vulnerabili, come i bambini e le persone con disabilità. Le autorità locali sono ora sotto pressione per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.