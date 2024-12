Incidente stradale in Toscana: due morti e 33 feriti in un giorno tragico

Un drammatico bilancio sulle strade toscane

Domenica scorsa, le strade della Toscana sono state teatro di una serie di incidenti stradali che hanno portato a un bilancio tragico: due persone, una donna di 39 anni e una bambina di 8 anni, hanno perso la vita, mentre 33 sono rimaste ferite. Gli eventi si sono verificati tra Viareggio e l’Aretino, con il più grave incidente avvenuto sulla variante Aurelia, poco dopo l’ingresso di Viareggio sud, in direzione Massa Carrara.

Dettagli dell’incidente mortale

Il drammatico scontro frontale ha coinvolto due auto, una Fiat Tipo nera, su cui viaggiava la famiglia senegalese, e una Kia Picanto. La donna deceduta era originaria del Senegal e risiedeva in provincia di Pisa, a Santa Croce sull’Arno. A bordo della stessa auto si trovavano il marito e le due figlie, di 6 e 9 anni, che sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Versilia e a quello di Cisanello. Il conducente dell’altra auto, un quarantenne di Viareggio, è rimasto anch’egli ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, costringendo le autorità a chiudere la variante Aurelia in entrambe le direzioni fino alle 15.30.

Incidenti nell’Aretino e il nuovo codice della strada

In un altro episodio, la corsia nord dell’A1 è stata chiusa per un’ora tra Valdichiana e Monte San Savino a causa di due incidenti avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, coinvolgendo complessivamente dieci auto e 29 persone. Due feriti sono stati classificati in codice giallo, mentre gli altri hanno riportato solo conseguenze lievi. Nonostante il drammatico bilancio di questa giornata, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che, con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, i morti sono diminuiti del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati forniti, gli incidenti sono calati del 3%, quelli con feriti dell’8% e quelli con lesioni del 10%.

Salvini ha sottolineato che i risultati ottenuti nei primi 15 giorni di applicazione del nuovo codice sono un segnale positivo, affermando che “ne sta valendo la pena” e che questo rappresenta un passo avanti per la sicurezza stradale in Italia.