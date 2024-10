Un tragico incidente stradale

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale 16, precisamente tra Foggia e San Severo, nei pressi del bivio di Ripalta. Un autocarro, con tre persone a bordo, è uscito di strada, provocando un bilancio tragico di due morti e un ferito. Le vittime, di 33 e 31 anni, non hanno avuto scampo, mentre il conducente è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le dinamiche dell’incidente

Le cause che hanno portato a questo drammatico evento sono ancora in fase di accertamento. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri, stanno conducendo un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato all’uscita di strada del veicolo. È fondamentale comprendere se ci siano stati fattori esterni, come condizioni meteorologiche avverse o problemi meccanici, che possano aver contribuito all’incidente.

Interventi sul luogo dell’incidente

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco di San Severo e le forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il conducente dall’autocarro, mentre i soccorritori hanno cercato di prestare assistenza alle vittime. La scena è stata descritta come devastante, con il veicolo gravemente danneggiato e i passeggeri intrappolati all’interno.