Un pomeriggio drammatico sulla Statale Ofantina

Nel pomeriggio di ieri, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della Statale “Ofantina”, una delle arterie principali che collega Avellino ai comuni dell’Alta Irpinia. Un maxi tamponamento ha coinvolto sei veicoli, lasciando sul campo dodici feriti, tra cui una bambina. Le condizioni della piccola non destano preoccupazione, ma un uomo di 36 anni, originario di Giugliano in Campania, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Avellino, suscitando grande apprensione tra i soccorritori e i familiari.

Interventi di emergenza e chiusura della strada

Immediatamente dopo l’incidente, il personale Anas è intervenuto per gestire la situazione. Per facilitare le operazioni di soccorso, è stata disposta la chiusura della strada, con il traffico deviato sulla viabilità ordinaria. Sul luogo dell’incidente sono giunte numerose ambulanze, insieme a carabinieri e agenti della Polizia di Stato, per garantire la sicurezza e assistere le persone coinvolte. La rapidità degli interventi ha permesso di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti in transito, ma la scena rimaneva drammatica, con i veicoli danneggiati sparsi lungo la carreggiata.

Le cause del maxi tamponamento

Le cause esatte del maxi tamponamento sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, le condizioni meteorologiche e il traffico intenso della giornata potrebbero aver contribuito all’accaduto. Gli esperti invitano alla prudenza, sottolineando l’importanza di mantenere sempre la distanza di sicurezza e di prestare attenzione alle condizioni della strada. Questo incidente serve da monito per tutti gli automobilisti, affinché si adottino comportamenti responsabili alla guida, specialmente su strade ad alto traffico come la Statale Ofantina.