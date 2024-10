Incidente su A25: veicolo in fiamme provoca congestione, con code che si este...

Incidente su A25: veicolo in fiamme provoca congestione, con code che si este...

Situazione critica sulla A25, vicino al casello di Bussi sul Tirino, a causa di un incendio che ha coinvolto un’auto diretta verso Sulmona. I vigili del fuoco di Alanno e della città di Sulmona sono stati chiamati a intervenire per domare le fiamme, probabilmente scaturite da un corto circuito. La polizia stradale di Pratola Peligna ha effettuato i controlli necessari e si sta occupando della gestione del traffico. Si registrano notevoli rallentamenti, con veicoli in coda per circa due chilometri.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Alanno e della città di Sulmona sono intervenuti per domare le fiamme causate dall’incendio sull’auto diretta verso Sulmona. Si sospetta che l’incendio sia stato causato da un corto circuito.

Gestione del traffico

La polizia stradale di Pratola Peligna si sta occupando della gestione del traffico sulla A25, vicino al casello di Bussi sul Tirino, a causa dell’incendio. Si registrano notevoli rallentamenti e code di veicoli che si estendono per circa due chilometri.