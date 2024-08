Un operaio di 22 anni è stato vittima di un tragico incidente sul lavoro. È morto dopo essere rimasto intrappolato in un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti

Un tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 agosto, a Monza.

Incidente sul lavoro a Monza, morto 22enne

Un giovane operaio di 22 anni ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato in un nastro trasportatore destinato alla compattazione dei rifiuti. L’episodio è avvenuto intorno alle 16 presso l’azienda di servizi ambientali Corioni S.r.l., specializzata nella gestione dei rifiuti e nelle bonifiche ambientali, situata in via Comunale per Cinisello, nella zona industriale della città.

Inutili i soccorsi

Le prime ricostruzioni indicano che il giovane sarebbe stato risucchiato mentre lavorava nelle vicinanze del macchinario. I tentativi di soccorso, effettuati dal 118 e dai Vigili del fuoco, sono stati vani. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della questura di Monza per avviare le indagini e chiarire le cause della tragedia.

Operaio ustionato nel Veneziano

Nella mattinata di ieri, martedì 20 agosto, si è verificato un altro incidente sul lavoro, che ha coinvolto un dipendente della Pagan Elettromeccanica S.r.l. di Malcontenta, in provincia di Venezia. L’uomo è rimasto ustionato a seguito di un principio di incendio causato dal contatto tra liquidi infiammabili e una batteria. Il giovane è stato ricoverato al Centro ustioni di Padova con lesioni agli arti superiori, ma non sembra essere in pericolo di vita.