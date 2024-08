Jessica Avila Munoz è rimasta vittima di un grave incidente stradale avvenuto venerdì scorso a Santa Rosa, in California, secondo quanto riferito dalla polizia di North Bay.

Mamma muore in un incidente d’auto mentre va a prendere la figlia a scuola.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una mamma single di 31 anni, si trovava nei pressi di Lombardi Court e Sebastopol Road quando un’auto è passata con il semaforo rosso e l’ha travolta, come riportato da KRON4. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari, che hanno estratto il corpo dalle lamiere della macchina e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, dove tuttavia è morta per le gravi ferite riportate.

Chi era la vittima

Jessica Avila Munoz era un membro del Dipartimento di Probation della Contea di Sonoma e lavorava come consulente per il carcere minorile. La polizia ha affermato che la 31enne stava andando a prendere la figlia di 13 anni a scuola. Per aiutare la famiglia a sostenere le spese del funerale, è stata creata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe e un fondo di donazione della PORAC (Peace Officers Research Association of California).

Arrestato il conducente ubriaco

Secondo quanto riferito dalla polizia di Santa Rosa, alla guida dell’auto pirata c’era Nhan Van Nguyen, di 68 anni. L’uomo, che si trovava al volante ubriaco e con la patente sospesa, era già stato arrestato quattro volte per guida in stato di ebbrezza. Il sospetto è ora in carcere con l’accusa di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.