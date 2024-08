Elena Caronni è morta in un terribile incidente con la moto da cross, avvenuto a Meda. La giovane aveva solo 17 anni.

Meda: drammatico incidente in moto, muore ragazza di 17 anni

Elena Caronni è morta a 17 anni, nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto, all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo l’incidente stradale con la moto da cross a Meda. L’esatta dinamica è ancora da chiarire, per il momento si sa che la giovane aveva trascorso la serata a casa con alcuni amici. Pochi minuti prima di mezzanotte il gruppo ha deciso di uscire, tutti con la moto e lo scooter. La giovane doveva fare rifornimento e mentre stava percorrendo via delle Cave, in direzione di Camnago, ha perso il controllo della moto e si è schiantata contro un palo della luce.

Per il momento tutte le ipotesi sulle cause restano aperte. L’impatto è stato violentissimo. Gli amici sono subito corsi a soccorrerla e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori con un’ambulanza e un’auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, ma nella notte i medici hanno dovuto constatare il decesso.

Il sindaco Luca Santambrogio ha commentato quanto accaduto, esprimendo il suo cordoglio per la famiglia della 17enne. “Un invito a tutti i ragazzi che girano in motorino, in bicicletta o con altri mezzi a prestare la massima attenzione e la giusta dose di prudenza alla guida” è il messaggio del primo cittadino. Elena Caronni era molto conosciuta nel luogo in cui viveva e sono tutti rimasti sotto shock per quanto accaduto. Sono arrivati molti messaggi di cordoglio sui social network e le persone si sono strette intorno ai genitori Mario e Cinzia. La 17enne studiava all’Istituto professionale Ciofs di Cesano Maderno.