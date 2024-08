Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 agosto, un grave incidente è avvenuto lungo la circonvallazione di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena.

Grave incidente a Meldola

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto ha perso il controllo per circostanze ancora da chiarire, scontrandosi violentemente contro un camion frigorifero. Il mezzo pesante, che non ha potuto evitare l’impatto, proveniva dalla direzione opposta. Il sinistro mortale si è verificato intorno alle 14. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118 con l’elisoccorso decollato da Ravenna.

Chi è la vittima

Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, per il conducente della Fiat 600 non c’è stato nulla da fare. È morto a seguito delle gravi ferite riportate. Marco Benini, un uomo di 50 anni originario di Forlimpopoli, era molto noto nella zona per via del suo lavoro come animatore in discoteca. È stato infatti un PR per molti locali della Romagna. Il conducente del camion frigorifero è rimasto illeso.

Traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Meldola per eseguire i rilievi del caso e determinare eventuali responsabilità. Determinanti anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere e lavorato per mettere in sicurezza l’area. Parte del traffico stradale è stata deviata.