Nella mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, si è verificato un incidente stradale sull’autostrada A1, alle porte di Roma, nella quale un uomo di 51 anni, originario di Milano, ha perso la vita. La polizia stradale è al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Incidente sulla A1, camion travolge mezzo che proteggeva auto in panne: la dinamica

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di oggi: secondo quanto riportato da RomaToday, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena anche se la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Un’auto era rimasta in panne a bordo strada, prima della corsia di emergenza. Per aiutare il conducente e permettere i soccorsi, il conducente di un mezzo di un’azienda logistica si sarebbe fermato per fare da scudo all’automobilista, frapponendo il mezzo pesante. Alle sue spalle però è arrivato un secondo camion che lo ha travolto.

Incidente sulla A1, camion travolge mezzo che proteggeva auto in panne: morto un 51enne

Per l’uomo alla giuda di quest’ultimo mezzo, 51 anni e originario di Milano, non c’è stato nulla da fare: inutili i soccorsi del personale del 118 che ha tentato di rianimarlo. Il conducente del mezzo dell’azienda di logistica è stato ferito e portato in ospedale in codice rosso, le sue condizioni non sono gravi. Illeso, invece, l’uomo al volante dell’auto rimasta in panne. Nelle indagini verrà analizzata la velocità del mezzo guidato dal 51enne e verrà fatta l’autopsia sul corpo di quest’ultimo: da chiarire, infatti, se l’uomo possa aver avuto un malore alla guida o meno.

