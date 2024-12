Incidente sulla A1, scontro tra due auto e furgone: due morti e sei feriti

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto all’altezza del comune di Barberino del Mugello quando erano le 21 e 40 della serata di ieri. Secondo quanto si apprende, lo scontro tra due auto e un furgone non ha lasciato scampo a due persone, mentre altre sei sono rimaste ferite (uno di loro gravemente).

Scontro tremendo sulla A1: nell’incidente muoiono due persone

Due persone, entrambi uomini, sono morti nella serata di ieri sull’autostrada A1, in seguito a un pericoloso incidente che ha visto coinvolte due automobili e un furgone. Lo scontro, avvenuto in direzione Nord, verso Bologna, è stato violentissimo e ha causato il decesso dei due automobilisti. A nulla è servito il seppur rapido intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118, accorso sul posto con ambulanze e automedica. Le autorità fanno sapere che tutte le 8 persone coinvolte sono di sesso maschile. Oltre ai due deceduti, ci sono anche sei feriti, uno di loro sarebbe in gravissime condizioni di salute e sarebbe già stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze..