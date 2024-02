E' scattata la procedura di emergenza per il tratto Piacenza-Parma in direzione Bologna e la chiusura immediata del tratto di autostrada

Questa mattina, una trentina di veicoli sono rimasti coinvolti in una serie di incidenti a causa di fitti banchi di nebbia sulla A1, tra Piacenza e Parma in direzione Bologna.

Incidente sull’A1, maxi tamponamento tra Piacenza e Parma

Il bilancio attuale indica almeno 15 feriti, di cui otto in condizioni di gravità codice 1, cinque in codice 2 e due in condizioni critiche, con una persona al pronto soccorso e un’altra in rianimazione presso il Maggiore di Parma.

La procedura di emergenza è stata immediatamente attivata, determinando la chiusura del tratto autostradale tra Piacenza e Parma in direzione Bologna. I principali focolai degli incidenti si sono verificati ad Alseno, provincia di Piacenza, tra i km 80 e 85. Il servizio di emergenza 118 ha dispiegato mezzi da Piacenza e Fidenza, con l’intervento dei vigili del fuoco provenienti da Piacenza e Fiorenzuola, oltre a diverse pattuglie della Polizia stradale.

Incidente sull’A1, maxi tamponamento tra Piacenza e Parma

La chiusura della A1 ha causato code in entrambe le direzioni, con almeno sette chilometri di coda in direzione di Milano, inoltre, le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza rimangono chiuse in entrambe le direzioni. La situazione è in costante monitoraggio, con la società segnalando l’evolversi della situazione e lavorando per ripristinare la normale viabilità.