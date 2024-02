Erano circa le ore 4 della notte tra ieri e oggi quando alla stazione dei vigili del fuoco di Mori e Rovereto arriva la telefonata da parte di un residente della prima cittadina con la richiesta di un pronto intervento. Un’automobile si era schiantata ad alta velocità contro la facciata dell’ex trattoria Al Dazio.

Incidente Mori, auto si schianta contro il locale: il sinistro

La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire, ma sembra si sia trattato di un incidente autonomo. L’automobile è uscita di strada, forse per una distazione da parte del conducente e si è schiantata contro la facciata dell’ex trattoria Al Dazio in via Dante, a Mori. Sul mezzo erano presenti 4 persone, tutte rimaste ferite e intrappolate all’interno delle lamiere dell’automobile distrutta.

Incidente Mori, auto si schianta contro il locale: i soccorsi

L’impatto poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, perché il mezzo stava per incendiarsi. Fortunatamente, un residente si è svegliato con il gran botto e ha chiamato i vigili del fuoco. Circa 30 caschi rossi sono intervenuti e hanno estratto le 4 persone dal mezzo (tutte coscienti) grazie all’uso delle pinze idrauliche. I 4 feriti sono stati trasferiti in ospedale con l’eliambulanza.