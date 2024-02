A dare origine alla “fuga” è stato un tamponamento avvenuto giovedì a Vescovato, mentre la coppia si stava dirigendo a fare la spesa. I due coniugi erano residenti a Pescarolo, in provincia di Cremona.

Il marito fa un incidente, lei si allontana sotto shock

Il marito, un uomo di 75 anni, era alla guida quando ha colpito un’altra auto. L’incidente non era grave, ma l’uomo, che già soffriva di problemi cardiaci, ha avuto un infarto ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Presa dal panico la moglie, di 64 anni, si è allontana a piedi. Dopo l’arrivo dei soccorsi di lei non c’era più traccia. I carabinieri di Piadena Drizzona e Vescovato, insieme ai Vigili del fuoco di Cremona hanno immediatamente iniziato le ricerche, a cui hanno partecipato anche il nucleo cinofilo di Brescia e il nucleo Sapr, con diversi droni.

Da Cremona a Napoli

La donna è stata ritrovata dopo due giorni a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, trovandosi in stato di shock aveva pensato di fare ritorno al suo paese d’ordine. Aveva quindi preso un treno ed un pullman. L’ultimo avvistamento la collocava infatti nel piazzale della stazione di Piadena Drizzona, dove era stata ripresa dalle telecamere. La 64enne è stata poi riportata a casa a Pescarolo da un cugino.