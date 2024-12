Un incidente inquietante al luna park

Un tragico incidente ha scosso il luna park natalizio allestito in piazza Pertini, ad Ancona, dove una ragazza di 27 anni è stata gravemente ferita dopo essere stata espulsa da una giostra a palla. L’episodio è avvenuto intorno alle , quando la giovane, di origine straniera, si è trovata coinvolta in un evento che ha lasciato tutti senza parole. La giostra, un’attrazione a forma di gabbia che ruota, ha mostrato segni di malfunzionamento, portando alla rottura di alcuni lacci di sicurezza.

Le conseguenze dell’incidente

Subito dopo l’incidente, la ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Torrette dalla Croce Rossa, con un codice di massima gravità. Le sue condizioni sono state descritte come traumatiche, e i medici stanno monitorando attentamente la situazione. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i presenti e ha portato a una riflessione sulla sicurezza delle giostre nei luna park, specialmente in un periodo festivo in cui molte famiglie si recano a divertirsi.

Indagini in corso

La polizia locale ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Al momento, il gioco è stato chiuso e posto sotto sequestro per consentire agli investigatori di effettuare accertamenti approfonditi. I vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare a circoscrivere l’area e garantire la sicurezza di tutti. Questo incidente solleva interrogativi sulla manutenzione delle attrazioni e sulla responsabilità degli operatori, che devono garantire la sicurezza dei loro clienti.