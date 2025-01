Incidenti stradali in calo a Capodanno 2025: i dati ufficiali

Incidenti stradali in calo a Capodanno 2025: i dati ufficiali

Un Capodanno più sicuro grazie ai controlli

Il Capodanno 2025 si è rivelato un momento di festa più sicuro per gli italiani, con una netta riduzione degli incidenti stradali e dei feriti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati forniti dai ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture, l’impegno delle Forze dell’ordine ha portato a un calo del 21% degli incidenti stradali, un risultato che dimostra l’efficacia delle misure di prevenzione adottate. In totale, sono stati registrati 429 incidenti, con 240 feriti e 9 vittime, rispetto ai numeri allarmanti del 2024.

Controlli intensificati e sanzioni elevate

Per garantire la sicurezza sulle strade, sono state impiegate 27.200 pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri, che hanno effettuato controlli capillari su tutto il territorio nazionale. Durante queste operazioni, sono state contestate oltre 12.000 violazioni al Codice della Strada, evidenziando comportamenti pericolosi come il superamento dei limiti di velocità e l’uso scorretto delle cinture di sicurezza. Le sanzioni hanno portato alla decurtazione di oltre 22.000 punti patente e al ritiro di 357 patenti, segno di un’azione rigorosa contro le infrazioni.

La soddisfazione dei ministri e il futuro della sicurezza stradale

I ministri dell’Interno e delle Infrastrutture, Matteo Piantedosi e Matteo Salvini, hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti. Piantedosi ha ringraziato le Forze dell’ordine per il loro impegno straordinario, sottolineando come la crescente consapevolezza dei cittadini riguardo ai rischi della guida imprudente abbia contribuito a questo successo. Salvini ha difeso le nuove regole introdotte, affermando che i dati iniziali smentiscono le critiche ricevute e confermano l’efficacia delle misure di sicurezza stradale. Questi risultati, sebbene preliminari, rappresentano un segnale positivo nella lotta contro gli incidenti stradali e le loro conseguenze tragiche.