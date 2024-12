Un incontro significativo per la lotta alla violenza di genere

Il recente incontro tra il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e Gino Cecchettin, rappresentante della Fondazione Cecchettin, ha segnato un passo importante nella lotta contro la violenza sulle donne. Durante l’incontro, durato circa un’ora, è emersa la volontà di collaborare per sviluppare strategie efficaci e concrete. “Abbiamo un obiettivo comune: combattere la violenza contro le donne”, ha dichiarato Valditara, sottolineando l’importanza di un approccio serio e privo di strumentalizzazioni.

Protocollo d’intesa per azioni comuni

Una delle principali iniziative discusse è la creazione di un protocollo tra la Fondazione Cecchettin e il ministero, finalizzato a individuare azioni comuni. Queste azioni includeranno la formazione dei docenti nell’ambito dell’educazione civica, con un focus sull’educazione al rispetto e sulla sensibilizzazione riguardo alla violenza di genere. “È fondamentale che i giovani comprendano il valore del rispetto reciproco e dei limiti”, ha aggiunto il ministro, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale profondo.

Educazione e monitoraggio per un cambiamento duraturo

Il piano prevede anche la raccolta di buone pratiche da implementare nelle scuole, l’utilizzo di tutoring e testimonianze di giovani per rendere il tema più vicino e comprensibile. Inoltre, sarà fondamentale monitorare i risultati ottenuti per migliorare continuamente il percorso educativo. “Affermare la cultura del rispetto è essenziale per combattere ogni forma di violenza”, ha concluso Valditara, invitando le famiglie a partecipare attivamente a questo cambiamento. Gino Cecchettin ha espresso gratitudine per l’incontro, sottolineando l’importanza della cooperazione tra istituzioni per affrontare un problema sociale così rilevante.