Indagini su catena da bicicletta trovata sulla linea ferroviaria di Padova

Un ritrovamento inquietante

Il 16 gennaio, un tecnico della Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha fatto una scoperta allarmante nella stazione di Montagnana, nel Padovano. Durante le operazioni di manutenzione, ha notato un catenaccio rivestito in gomma, tipico per la chiusura delle biciclette, appeso alla linea elettrica ferroviaria. Questo oggetto, se non fosse stato rimosso, avrebbe potuto causare gravi danni ai treni in transito, compromettendo la sicurezza della circolazione ferroviaria.

Le implicazioni per la sicurezza ferroviaria

La presenza di un oggetto estraneo sulla linea ferroviaria rappresenta un rischio significativo. Il catenaccio, se colpito da un treno, avrebbe potuto danneggiare il pantografo, l’elemento che consente ai treni di ricevere energia elettrica dalla linea aerea. Un danno di questo tipo non solo avrebbe potuto fermare il treno, ma avrebbe anche potuto causare interruzioni nel servizio ferroviario, con conseguenze a catena per i pendolari e i viaggiatori.

Le indagini della Digos

La Digos della Questura di Padova ha avviato un’indagine per identificare gli autori di questo gesto irresponsabile. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione e nelle aree circostanti, nella speranza di raccogliere indizi utili. È fondamentale che vengano presi provvedimenti per garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e prevenire simili episodi in futuro.