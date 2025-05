**India: Meloni, 'governo segue tensioni, pronti a riferire in aula'**

**India: Meloni, 'governo segue tensioni, pronti a riferire in aula'**

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Il governo sta seguendo le nuove tensioni tra India e Pakistan, anche in contatto con i nostri alleati. So che qualcuno ha chiesto che il governo riferisca in aula, siamo pronti a farlo". Così la premier Giorgia Meloni al premier question time al Senato. ...