Influenza, variante K, gli esperti parlano di sintomi persistenti e durata prolungata

All’inizio del 2026, l’Italia si trova ad affrontare un’ondata di influenza, inclusa la temuta variante K. Questa infezione virale colpisce un numero significativo di persone e provoca sintomi che possono durare settimane, superando i tempi consueti delle influenze stagionali. L’articolo esplora le caratteristiche di questa influenza e i sintomi prolungati, avvalendosi del contributo di esperti del settore.

Influenza e variante K, la persistenza dei sintomi

Secondo il professor Giorgio Sesti, docente di Medicina interna all’Università Sapienza di Roma, i postumi dell’influenza K possono essere sorprendenti. Mentre in altre forme di influenza i sintomi tipicamente si risolvono in un breve periodo di 3-5 giorni, con la variante K possono persistere per oltre tre settimane. Ciò è dovuto alla natura particolarmente aggressiva e resistente di questo virus, che richiede un tempo di eliminazione più lungo.

I segni più comuni

Tra i sintomi che possono protrarsi vi sono la tosse, la raucedine e la rinite. Questi disturbi, tipici delle infezioni influenzali, non solo risultano fastidiosi, ma possono compromettere il benessere generale dei pazienti. La stanchezza che ne deriva è accentuata dal fatto che il corpo sta lottando per riprendersi, il che può portare a un affaticamento maggiore del consueto.

Rimedi e precauzioni da adottare

Per affrontare i postumi dell’influenza K, è fondamentale seguire alcuni consigli utili. L’uso di farmaci sintomatici è raccomandato, ma è sempre opportuno consultare un medico prima di intraprendere qualsiasi trattamento. Inoltre, il riposo gioca un ruolo cruciale nel recupero: è consigliabile riprendere le attività quotidiane in modo graduale e mantenere una dieta equilibrata per supportare il sistema immunitario.

Igiene e protezione

In un periodo in cui il virus presenta una significativa virulenza, adottare misure di igiene risulta fondamentale. È consigliabile lavarsi frequentemente le mani, arieggiare gli ambienti chiusi e limitare il contatto con luoghi affollati. Queste pratiche possono contribuire a ridurre il rischio di contagio e a proteggere le persone più vulnerabili, come gli anziani e coloro che soffrono di patologie croniche.

L’influenza K e le sue implicazioni per la salute pubblica

L’influenza K rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica, con sintomi che possono persistere più a lungo rispetto alle influenze precedenti. È fondamentale prestare attenzione ai segnali del corpo e non sottovalutare gli strascichi post-influenzali. Riposo, igiene e un’alimentazione sana sono elementi chiave per un recupero efficace. È importante notare che non tutti i pazienti reagiscono allo stesso modo; le persone più fragili necessitano di un monitoraggio attento da parte dei professionisti della salute.