Infortuni: Conte, ‘su sicurezza lavoro battaglia comune forze politiche’

Roma, 07 mag. - (Adnkronos) - “Abbiamo fatto una proposta di legge sull'omicidio sul lavoro, abbiamo proposto una Procura nazionale che sia specializzata con una funzione preventiva e non solo repressiva. Ho firmato un referendum della Cgil proprio per evitare che con i subappalti a casca...

Roma, 07 mag. – (Adnkronos) – “Abbiamo fatto una proposta di legge sull'omicidio sul lavoro, abbiamo proposto una Procura nazionale che sia specializzata con una funzione preventiva e non solo repressiva. Ho firmato un referendum della Cgil proprio per evitare che con i subappalti a cascata non ci sia più una responsabilità da parte dell'impresa che ha vinto l'appalto. Bisogna portare avanti questi progetti in Parlamento, faccio un appello alle altre forze politiche, questa è una battaglia comune”. Così Giuseppe Conte a margine degli Stati generali dei commercialisti.