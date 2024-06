Infortuni: Pd, 'vicini a famiglia Singh, chiediamo verità e giustizia'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Come Partito democratico siamo vicini alla moglie di Satnam Singh e a tutti i suoi cari, consapevoli che al dolore profondo della separazione si associa la drammatica consapevolezza della doppia violenza subita".Così Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria del Partito democratico.

"La violenza delle condizioni in cui Singh era costretto a lavorare, non di certo idonee a tutelarlo dal rischio di incidenti. La violenza atroce di chi ha preferito cercare di nascondere le proprie responsabilità al dare soccorso a questo giovane lavoratore, compromettendone inevitabilmente le possibilità di sopravvivenza. La morte di Singh, per la quale pretendiamo verità e giustizia, sarà per noi un ulteriore sprone, non solo a combattere con determinazione il cancro del caporalato, ma anche a pretendere un impegno collettivo senza tregua per contrastare l'agromafia della provincia di Latina".