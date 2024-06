Infortuni: Schlein, 'Pd sabato a corteo, bonificare agro pontino da caporalato'**

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Sabato noi parteciperemo alla manifestazione indetta alle 17" a Latina. Lo annuncia la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Tg3. "Ma noi vogliamo anche restare lì, perchè serve un presidio per bonificare l'agro pontino dal caporalato, dal...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Sabato noi parteciperemo alla manifestazione indetta alle 17" a Latina. Lo annuncia la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Tg3. "Ma noi vogliamo anche restare lì, perchè serve un presidio per bonificare l'agro pontino dal caporalato, dallo sfruttamento, dalla paghe da fame, dalle infiltrazioni mafiose e anche dalle connivenze politiche che talvolta vediamo".

"Serve uno scatto in avanti" contro il caporalato. "C'è una legge che è stata approvata ma va attuata fino in fondo con i controlli del caso e con le risorse che servono per una piena attuazione di questa legge".