Un bambino di soli 8 anni ha salvato la sua mamma chiamando il numero di emergenza dopo che la donna aveva avuto una grave reazione allergica.

Inghilterra, bimbo di 8 anni salva la mamma con una telefonata

Un bambino di otto anni ha salvato la sua mamma contattando il servizio di emergenza. Il piccolo Ryan Reid ha chiamato i paramedici dopo essersi reso conto che la madre Alicia, di 27 anni, aveva una grave forma di anafilassi dovuta a una reazione allergica. Non riusciva più a parlare e respirare. La donna, madre di due figli, aveva avuto una reazione allergica dopo che il suo medico le aveva prescritto un nuovo antibiotico. Il bambino ha spiegato al servizio di emergenza quali sintomi aveva la madre e ha fornito all’operatore data di nascita, data di nascita della madre e indirizzo di casa.

Donna salvata dal figlio di 8 anni dopo aver avuto una reazione allergica

“Non riesce proprio a respirare” dice il bambino nella telefonata, durante la quale è stato calmo e lucido, pronto a spiegare nei dettagli ciò che stava accadendo alla sua mamma. “Di solito è un bambino molto ansioso, silenzioso e timido. Non so come abbia fatto, perché so che sarei andata nel panico” ha dichiarato la donna, molto orgogliosa di suo figlio, che ha dato tutti i dati necessari ai medici, spiegando loro dove erano gli inalatori e provando anche a indicare l’antibiotico che aveva preso la donna. “So che mentre lui era al telefono, io ero seduta cercando di respirare il più possibile. Sentivo che stava diventando più difficile. Ho sentito le ginocchia andare a terra. Se i paramedici non fossero arrivati ​​quando sono arrivati, sarei svenuta e morta” ha raccontato la donna, che ha spiegato di aver insegnato a suo figlio a chiamare il numero di emergenza nel caso lei avesse avuto un attacco d’asma fin da quando aveva solo quattro anni.