Un progetto atteso e temuto

Il progetto di costruzione del tunnel di approvvigionamento idrico di Stanley Park a Vancouver, atteso da tempo, sta per prendere avvio. La Metro Vancouver ha annunciato che i lavori inizieranno a metà novembre, dando il via a un intervento che sostituirà un vecchio acquedotto risalente agli anni ’30. Questo tunnel, lungo 1,4 chilometri, è considerato fondamentale per garantire un approvvigionamento idrico sicuro e resiliente, in grado di resistere a eventi sismici e di supportare la crescita della popolazione futura.

Le dichiarazioni delle autorità

Mike Hurley, presidente del consiglio di Metro Vancouver, ha sottolineato l’importanza di questo aggiornamento infrastrutturale. “È estremamente importante che facciamo questo upgrade”, ha dichiarato. Le opere prevedono la realizzazione di tre pozzi verticali all’interno di Stanley Park, posizionati strategicamente per facilitare i lavori. Tuttavia, la prospettiva di un cantiere attivo ha sollevato preoccupazioni tra i residenti del West End, che temono un impatto negativo sulla loro qualità della vita.

Preoccupazioni dei residenti

Molti abitanti della zona esprimono timori riguardo al traffico di camion e attrezzature pesanti che invaderanno il loro quartiere. “La tranquillità del nostro ambiente sarà compromessa”, afferma un residente, evidenziando come il rumore e la polvere possano influenzare le attività quotidiane e le piccole imprese locali. Per affrontare queste preoccupazioni, Metro Vancouver ha organizzato un incontro aperto per i residenti, dove potranno incontrare il team di progetto e porre domande. L’evento si terrà il 7 novembre presso la King George Secondary School.

Un investimento significativo

Il costo totale del progetto è stimato in 495 milioni di dollari e la sua conclusione è prevista per il 2029. Questo investimento rappresenta non solo un miglioramento delle infrastrutture idriche, ma anche un passo verso una maggiore sostenibilità e sicurezza per la comunità. Con l’aumento della popolazione e le sfide climatiche, è essenziale che le città si adattino e migliorino le loro reti di approvvigionamento idrico.