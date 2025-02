Innovazione: tra Ia, cloud e blockchain, ecco come raccontarla alla 'nonna'

Innovazione: tra Ia, cloud e blockchain, ecco come raccontarla alla 'non...

Roma, 21 feb. (Labitalia) – “Le aziende che sapranno parlare al cuore (e non solo alla mente) delle persone guideranno il futuro dell’innovazione. Tradurre il linguaggio tecnico in storie che parlano a tutti è la chiave per trasformare l’innovazione in successo”. A dirlo Rita Maria Stanca, giornalista esperta di innovazione e mercato del lavoro, nonché consulente digital pr per imprese, scaleup e startup innovative.

Le aziende più visionarie stanno riscrivendo le regole della comunicazione, trasformando la complessità in narrazioni avvincenti. Il segreto? Rendere la tecnologia umana, concreta e immediata. Ma come comunicare in modo chiaro ed efficace concetti complessi, evitando il cosiddetto tech jargon, ossia il linguaggio tecnico e specializzato utilizzato dagli esperti, spesso incomprensibile per chi non ha una conoscenza approfondita di quel campo?

“Pensiamo all’intelligenza artificiale – continua Stanca – raccontarla come un assistente personale intelligente è molto più efficace che elencare specifiche tecniche. La blockchain? Un libro mastro digitale immutabile. Il cloud? Un hard disk infinito sempre disponibile. Sono esempi di come le parole giuste possano abbattere le barriere e coinvolgere anche chi non è esperto. Non basta avere un prodotto rivoluzionario, bisogna farlo vivere attraverso una narrazione efficace. Ogni impresa innovativa dovrebbe chiedersi: ‘Se raccontassi la mia tecnologia a un bambino o a mia nonna, capirebbero il valore che offro?’ Se la risposta è no, c’è ancora lavoro da fare”.

Ecco 6 suggerimenti per comunicare efficacemente l'innovazione, toccando le corde più profonde della nostra umanità. 1) Umana, non solo artificiale – l’intelligenza artificiale è sinonimo di progresso, ma per risultare realmente efficace deve essere percepita come un complemento del nostro essere umano. E' fondamentale raccontare storie che mostrano come l’IA migliori la vita quotidiana, potenziando la creatività, facilitando il lavoro e promuovendo connessioni autentiche tra le persone. 2) Narrazione immersiva e coinvolgente – lo storytelling esperienziale è la chiave per rendere la tecnologia comprensibile e coinvolgente. Non basta spiegare cosa fa una macchina: bisogna raccontare come quella tecnologia cambi concretamente la vita delle persone, con esempi reali, casi di successo e testimonianze genuine.

3) Il linguaggio della semplicità – troppo spesso l’innovazione è associata a linguaggio tecnico che può risultare incomprensibile. Per raggiungere un pubblico ampio, è fondamentale adottare metafore, analogie e immagini che trasformino concetti complessi in idee facili da comprendere, rendendo l'innovazione accessibile a tutti.4) Creatività: il ponte tra IA ed emozioni – la creatività è l’elemento che unisce la tecnologia e le emozioni umane. Integrare elementi creativi nei contenuti – attraverso visual storytelling, video coinvolgenti e design accattivante – aiuta a comunicare messaggi che restano impressi nella memoria e suscitano emozioni autentiche.

5) Empatia e ascolto attivo: un’azienda innovativa deve essere pronta a dialogare attivamente con il suo pubblico. I social media, i forum e gli eventi sono strumenti cruciali per raccogliere feedback, rispondere alle domande e coinvolgere la comunità nel processo di innovazione. L’ascolto attivo crea un legame più forte e autentico con il pubblico. 6) Valori e impatto sociale: l’innovazione tecnologica deve essere accompagnata da un forte impegno etico. E' fondamentale comunicare il valore sociale dell’IA, puntando su temi come la sostenibilità e l’inclusione. Un messaggio che enfatizza l’impatto positivo della tecnologia sulla società contribuisce a costruire fiducia e connessione emotiva con il pubblico.