Inondazione: la Procura effettua un'ispezione a Traversara.

Il pubblico ministero on duty di Ravenna, Francesco Coco, ha recentemente effettuato un’indagine preliminare sull’alluvione che ha devastato la Romagna alcuni giorni fa. Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, Coco, insieme al capo della Compagnia dei Carabinieri locali, ha visitato Traversara, un villaggio nel comune di Bagnacavallo, che è stata una delle aree più duramente colpite dall’alluvione, caratterizzata da strade ricoperte di fango, abitazioni sommerse e persone soccorse dagli elicotteri dai tetti. Durante la sua indagine, Coco ha incontrato Michele de Pascale, il presidente della Provincia, il sindaco di Ravenna e il candidato alle prossime elezioni regionali, un incontro che quest’ultimo ha descritto come una semplice coincidenza avvenuta mentre anch’egli era impegnato in uno studio del luogo in Traversara. Coco potrebbe anche aprire un dossier sulla questione, come è già avvenuto per l’alluvione che ha colpito la regione alla fine di maggio 2023, che ha causato sette vittime. Per l’alluvione di un anno e mezzo fa, la Procura di Ravenna ha appena iniziato una consulenza con tre specialisti del Politecnico di Milano, nell’ambito di un dossier aperto contro ignoti per disastro colposo, per determinare se l’evento del 2023 avrebbe potuto essere previsto e, eventualmente, evitato.