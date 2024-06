Internet: venerdì al via 'Digital Summer Conference', focus su transizione e imprese

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – Esplorare il potenziale della transizione digitale, missione-pilastro del Pnrr. Osservare da vicino le imprese che stanno raccogliendo questa sfida e capire, attraverso talk, incontri e approfondimenti, quale ruolo strategico possono svolgere nell’evoluzione del digitale che oggi è attraversata da nuovi fenomeni e trend, a iniziare dalla diffusione dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Sono gli obiettivi al centro della Digital Summer Conference, in programma a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, da venerdì 28 a domenica 30 giugno (Villa Maria Hotel&Spa, via San Paolo – Contrada Pretaro).

Promosso da MBA Nexus Hub, associazione degli studenti MBA della Luiss Business School, l’evento punta a stimolare il dialogo e il confronto tra gli imprenditori e il pubblico, soprattutto giovanile. Un evento-live, con la partecipazione di alcune tra le aziende leader del territorio (Fater, Honda, Pomilio Blumm e Almacis) che condivideranno le loro “esperienze digitali”. Spazio anche al confronto con i rappresentanti istituzionali (Confindustria Abruzzo, Pnrr per la trasformazione digitale e del Sud-Est Italia) ed esperti del settore (tra gli altri Diskover, Echomedia e Intuo) per definire strategie utili all’implementazione delle soluzioni digitali. Nel corso della tre giorni saranno anche presentati i risultati di un’indagine preliminare sui bisogni delle aziende, che è stata condotta in collaborazione con la Camera di Commercio, Confindustria e Fondazione Hubruzzo. A inaugurare l’evento, venerdì alle 19, un talk motivazionale con Luigi De Seneen, ceo di Marketing Movers, business developer specializzato in marketing e fondatore di una start-up. La Digital Summer Conference è patrocinata da Confindustria Abruzzo, Fondazione Hubruzzo, Confartigianato Abruzzo e Luiss Business School.