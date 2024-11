Un gesto di coraggio in un momento critico

La serata di ieri a Vibo Valentia ha preso una piega drammatica quando una donna, in evidente stato di crisi, ha tentato di togliersi la vita nel centro cittadino. L’episodio è avvenuto lungo il corso Vittorio Emanuele III, una delle vie più frequentate della città, dove i passanti hanno assistito impotenti alla scena. La donna, originaria di un Paese dell’Est europeo, si trovava su una panchina insieme a un uomo, visibilmente alterato dall’alcol. Dopo un acceso diverbio, l’uomo si è allontanato, lasciando la donna in uno stato di profonda disperazione.

Un intervento tempestivo

In quel momento critico, il capogruppo del Partito Democratico, Francesco Colelli, ha notato la situazione e ha immediatamente compreso la gravità del momento. La donna, in un gesto disperato, ha rotto una bottiglia e ha tentato di ferirsi al collo, minacciando di tagliarsi la vena giugulare. Colelli, senza esitazione, si è avvicinato e ha bloccato la donna, evitando così una tragedia imminente. La prontezza di riflessi del consigliere comunale ha dimostrato come un gesto di coraggio possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Intervento delle autorità e soccorsi

Dopo aver fermato la donna, Colelli ha immediatamente allertato le autorità competenti, richiedendo l’intervento dei vigili urbani e della Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno immobilizzato la donna per garantirne la sicurezza e quella dei passanti. Successivamente, il personale del 118 è arrivato per fornire assistenza medica e ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale. Questo intervento tempestivo ha permesso di evitare il peggio e ha messo in luce l’importanza della vigilanza e della prontezza di reazione in situazioni di crisi.