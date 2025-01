Intossicazione alimentare alla festa della polizia locale di Verbania

Un pranzo di festa si trasforma in un episodio sgradevole per la polizia locale di Verbania.

Un pranzo festivo che si trasforma in tragedia

Un evento che doveva celebrare il lavoro e l’impegno della polizia locale di Verbania si è trasformato in un incubo per molti partecipanti. Durante il pranzo organizzato per onorare San Sebastiano, patrono della polizia municipale, ben ventotto commensali hanno accusato sintomi di intossicazione alimentare, tra cui dissenteria. La mensa di Villa Olimpia, dove si è svolto l’evento, ha visto coinvolti agenti in servizio e in pensione, sindaci e assessori dei comuni del Verbano-Cusio-Ossola e del Novarese.

Le indagini e le prime ipotesi

Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri, che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, sembra che un lassativo possa essere stato accidentalmente versato nello spezzatino servito durante il pranzo. Due boccette di purgante vuote sono state trovate sul davanzale di una finestra del ristorante, ma nessun altro cliente, al di fuori di quelli seduti al tavolo della polizia locale, ha riportato problemi di salute. Il sindaco di Verbania ha definito l’accaduto “un gesto vile”, mentre il ristorante ha offerto la propria collaborazione agli inquirenti per chiarire la vicenda.

Le reazioni delle autorità e dei coinvolti

Il comandante della polizia locale, Andrea Cabassa, ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto, sottolineando che non si tratta di una goliardata e che è fondamentale riflettere prima di mettere in pericolo la salute altrui. Alcuni dei partecipanti che hanno accusato malessere hanno già annunciato l’intenzione di sporgere querela. L’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, ha espresso solidarietà ai lavoratori della polizia locale e ha auspicato che le autorità competenti facciano luce sull’accaduto, individuando i responsabili di questo gesto inaccettabile.

Il ristorante e il progetto sociale

Il ristorante coinvolto ha dichiarato di essere profondamente dispiaciuto per il disagio causato agli agenti e ai loro ospiti. Hanno ribadito il loro impegno per garantire un servizio di alta qualità e hanno collaborato pienamente con le autorità per chiarire ogni aspetto della vicenda. Il ristorante, che fa parte di un progetto sociale di reinserimento lavorativo per detenuti, ha avviato una verifica della qualità delle materie prime utilizzate durante il pranzo. Se dovessero emergere responsabilità, si sono impegnati ad assumersele.