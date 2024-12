Intervento dei vigili del fuoco e ambulanze per 14 intossicati a Capannori

Intervento d’emergenza a Segromigno

Nella notte scorsa, un grave episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha colpito 14 persone a Segromigno, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. L’allerta è scattata quando i vigili del fuoco e le ambulanze sono stati chiamati a intervenire in un’abitazione, dove i residenti hanno iniziato a manifestare sintomi di intossicazione. Il monossido di carbonio, un gas inodore e letale, è stato rilevato dai pompieri, che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso.

Le conseguenze dell’intossicazione

Tra le 14 persone coinvolte, una è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca, mentre le altre, presentando sintomi meno gravi, hanno scelto di recarsi autonomamente al pronto soccorso. Questo episodio mette in luce i rischi associati all’uso di stufe a gas, che, se malfunzionanti, possono rilasciare monossido di carbonio nell’ambiente domestico. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli dei segnali di allerta e delle misure di sicurezza da adottare per prevenire situazioni simili.

Prevenzione e sicurezza domestica

La presenza di monossido di carbonio è spesso legata a impianti di riscaldamento difettosi o a una cattiva ventilazione. È essenziale effettuare controlli periodici su stufe e caldaie, oltre a installare rilevatori di monossido di carbonio nelle abitazioni. Questi dispositivi possono salvare vite, avvisando i residenti in caso di accumulo pericoloso di gas. Le autorità sanitarie e i vigili del fuoco raccomandano di prestare attenzione ai segnali di intossicazione, come mal di testa, vertigini e nausea, e di contattare immediatamente i soccorsi in caso di sospetto avvelenamento.