Iran: Axios, 'Usa valuta colloqui indiretti su nucleare'

Washington, 2 apr. (Adnkronos) – La Casa Bianca sta valutando seriamente la proposta dell'Iran di avviare colloqui indiretti sul nucleare, aumentando nel contempo in modo significativo le forze statunitensi in Medio Oriente nel caso in cui il presidente Donald Trump decidesse di lanciare attacchi militari. Lo riporta Axios, citando fonti secondo cui Teheran ha risposto alla lettera di Trump alla Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, che presumibilmente includeva una scadenza di due mesi per raggiungere un nuovo accordo sul nucleare.

Axios afferma che l'Iran, nella sua risposta, ha rifiutato i negoziati diretti ma è aperto a colloqui indiretti mediati dall'Oman. Sebbene la Casa Bianca sia meno ottimista sulle prospettive di colloqui indiretti, sta prendendo in considerazione la questione, afferma il rapporto. I funzionari statunitensi intervistati hanno dichiarato che non è stata ancora presa alcuna decisione.