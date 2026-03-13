Iran, la minaccia di Trump: "Guardate cosa succede oggi"

(Adnkronos) - "Guardate cosa succederà oggi a questi folli criminali". E' la minaccia che Donald Trump, con un post sul social Truth, invia all'Iran mentre la guerra iniziata da Stati Uniti e Israele si avvia a tagliare il traguardo delle due settimane. "Stiamo distruggendo completamente il regim...

“Guardate cosa succederà oggi a questi folli criminali”. E’ la minaccia che Donald Trump, con un post sul social Truth, invia all’Iran mentre la guerra iniziata da Stati Uniti e Israele si avvia a tagliare il traguardo delle due settimane. “Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran dal punto di vista militare, economico e ad ogni altro livello. Eppure, se leggeste il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo”, dice il presidente americano contestando le analisi del quotidiano di New York

“La Marina iraniana è stata annientata, la loro Aeronautica non esiste più. Missili, droni e tutto il resto vengono decimati e i loro leader sono stati spazzati via dalla faccia della Terra”, prosegue snocciolando i risultati ottenuti nell’operazione Epic Fury. “Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo necessario: guardate cosa succederà oggi a questi folli criminali. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni, e ora io, come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America, li sto uccidendo. Che grande onore poterlo fare!”, conclude.

Il messaggio del presidente arriva dopo una giornata di relativo silenzio. Trump, nelle ultime 24 ore, si è limitato ad un paio di post in particolare per disinnescare l’allarme legato alla chiusura dello Stretto di Hormuz e all’aumento dei prezzi. In un evento alla Casa Bianca, con la moglie Melania, ha dedicato pochi secondi alla guerra in Iran ribadendo la superiorità delle forze armate americane e sottolineando, ancora una volta, i risultati ottenuti con estrema rapidità. Ora, con il nuovo post su Truth, l”accelerazione’ e la promessa di novità rilevanti a stretto giro. Le parole del presidente americano arrivano dopo il primo messaggio di Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema. Il figlio e successore dell’ayatollah Ali Khamenei, che ancora non si è mostrato dopo la sua nomina, con un testo affidato alla tv iraniana ha giurato vendetta contro gli Stati Uniti, ribadito che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso e esortato i paesi del Golfo a smantellare le basi americane.

