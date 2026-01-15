Home > Flash news > Iran: Magi, 'domani e sabato Più Europa in piazza per Teheran'

Iran: Magi, 'domani e sabato Più Europa in piazza per Teheran'

default featured image 3 1200x900

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Stiamo con il popolo iraniano contro il regime degli Ayatollah, stiamo con i dissidenti che contestano il regime e che vengono trucidati per le strade di Teheran, stiamo con le donne iraniane oppresse da una teocrazia. Per questo domani alle 16 saremo in Campidoglio...

di Pubblicato il

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Stiamo con il popolo iraniano contro il regime degli Ayatollah, stiamo con i dissidenti che contestano il regime e che vengono trucidati per le strade di Teheran, stiamo con le donne iraniane oppresse da una teocrazia. Per questo domani alle 16 saremo in Campidoglio con Amnesty e Donna Vita e Libertà, mentre sabato abbiamo aderito alla marcia organizzata dal Partito Radicale e nel pomeriggio sarò a Pisa in piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 16 per l’iniziativa organizzata da +Europa e Azione.

Scendiamo in piazza per esprimere sostegno e vicinanza al popolo iraniano ma anche per chiedere alle istituzioni europee e italiane di fare tutto il possibile per aiutare la rivoluzione democratica e liberale”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.