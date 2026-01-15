Iran: Magi, 'domani e sabato Più Europa in piazza per Teheran'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Stiamo con il popolo iraniano contro il regime degli Ayatollah, stiamo con i dissidenti che contestano il regime e che vengono trucidati per le strade di Teheran, stiamo con le donne iraniane oppresse da una teocrazia. Per questo domani alle 16 saremo in Campidoglio...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Stiamo con il popolo iraniano contro il regime degli Ayatollah, stiamo con i dissidenti che contestano il regime e che vengono trucidati per le strade di Teheran, stiamo con le donne iraniane oppresse da una teocrazia. Per questo domani alle 16 saremo in Campidoglio con Amnesty e Donna Vita e Libertà, mentre sabato abbiamo aderito alla marcia organizzata dal Partito Radicale e nel pomeriggio sarò a Pisa in piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 16 per l’iniziativa organizzata da +Europa e Azione.

Scendiamo in piazza per esprimere sostegno e vicinanza al popolo iraniano ma anche per chiedere alle istituzioni europee e italiane di fare tutto il possibile per aiutare la rivoluzione democratica e liberale”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.