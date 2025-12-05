Iran: media, esercitazione con missili vicino allo Stretto di Hormuz

Teheran, 5 dic. (Adnkronos) - L'Iran ha lanciato missili nel Mar dell'Oman e nei pressi dello strategico Stretto di Hormuz durante il secondo giorno di esercitazioni navali. Lo ha riferito la tv di Stato, aggiungendo che la Guardia Rivoluzionaria ha lanciato i missili dalle profondit&agrav...

Teheran, 5 dic. (Adnkronos) – L'Iran ha lanciato missili nel Mar dell'Oman e nei pressi dello strategico Stretto di Hormuz durante il secondo giorno di esercitazioni navali. Lo ha riferito la tv di Stato, aggiungendo che la Guardia Rivoluzionaria ha lanciato i missili dalle profondità della terraferma iraniana, colpendo obiettivi nel Mar dell'Oman e nella zona limitrofa allo Stretto di Hormuz, in un'esercitazione iniziata ieri.

Si tratta di missili da crociera Qadr-110, Qadr-380 e Ghadir, che hanno una gittata fino a 2.000 chilometri, ha riferito l'emittente secondo cui la Guardia ha lanciato anche un missile balistico identificato come 303, senza fornire ulteriori dettagli.

L'esercitazione è la seconda dopo la guerra tra Israele e Iran di giugno, che ha causato la morte di quasi 1.100 persone in Iran, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari. Gli attacchi missilistici dell'Iran hanno ucciso 28 persone in Israele. Dalla fine della guerra, l'Iran ha sempre più insistito sulla propria volontà di contrastare qualsiasi futuro attacco israeliano. L'Iran ha lanciato la sua prima esercitazione navale nella zona ad agosto.