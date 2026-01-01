Iran: media, 'scontri fra manifestanti e forze sicurezza nel sud-ovest'

Teheran, 1 gen. (Adnkronos/Afp) - Scontri tra manifestanti e forze di sicurezza sarebbero avvenuti nel sud-ovest dell'Iran, nel quinto giorno di sporadiche manifestazioni contro l'alto costo della vita in diverse città del Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa Fars, aggiungen...

Teheran, 1 gen. (Adnkronos/Afp) – Scontri tra manifestanti e forze di sicurezza sarebbero avvenuti nel sud-ovest dell'Iran, nel quinto giorno di sporadiche manifestazioni contro l'alto costo della vita in diverse città del Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa Fars, aggiungendo che "alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare pietre contro gli edifici amministrativi della città, tra cui il governatorato, la moschea, la Martyrs Foundation, il municipio e le banche, prima di dirigersi verso il governatorato" a Lordegan.

La polizia ha usato gas lacrimogeni, mentre il numero dei feriti non è stato specificato. Lordegan è una città di 40.000 abitanti situata a circa 650 chilometri da Teheran.