Iran: Parigi, 'Teheran garantisca sicurezza personale Aiea'

Parigi, 30 giu. (Adnkronos/Afp) – La Francia ha condannato "fermamente" le minacce dell'Iran contro il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) Rafael Grossi, sottolineando "la responsabilità del governo iraniano di garantire la sicurezza del personale dell'organizzazione in Iran". Parigi ha espresso "profonda preoccupazione per qualsiasi sfida alla cooperazione di Teheran" con l'Aiea, scrive in un comunicato il ministero degli Esteri francese, invitando le autorità iraniane "ad attuare pienamente, completamente e immediatamente i loro obblighi internazionali".